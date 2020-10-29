Dışişleri Bakanlığı'nca, Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi yakınlarında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.



Saldırı kınanırken hayatını kaybedenlere baş sağlığı dilendi. Gerekçesi ne olursa olsun şiddetin asla meşrulaştırılamayacağı belirtildi:

"Dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadıkları açıktır"

“Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır.”

Fransız halkı ile dayanışma vurgusu

Fransız halkına dayanışma mesajı verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."



