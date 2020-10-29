İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan ingilizce yaptığı açıklamada, İslam ile terörün birlikte anılamayacağını vurguladı.

Altun açıklamasında şunları kaydetti;

"Fransa’nın Nice şehrinde yapılan terör saldırısını kayıtsız şartsız kınıyoruz. Böylesi bilinçsiz bir şiddetin İslam’la da Müslümanlarla da hiçbir ilgisi yoktur.

Fransız liderliğine, Müslümanlara karşı kışkırtıcı söylemlerden kaçınma, bunun yerine bu saldırının ve diğer şiddet eylemlerinin faillerini bulmaya odaklanma çağrısında bulunuyoruz. Fransa’daki duyarlı kesimlerin düşmanca bir ortamın oluşmasına engel olmak için köprüler inşa etmeye çalışmaları gerek.

Dinimizi ve değerlerimizi aşağılayan politikacılarla yüzleşmeye devam edeceğiz. Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı güçlü muhalefetimizi ifade ettiğimiz için kimseye özür borçlu değiliz. Bizi her türlü şiddetle ilişkilendirme çabalarını kesin bir şekilde reddediyoruz.

Cumhurbaşkanımız her zaman teröre ve aşırılığa karşı iş birliği çağrısında bulunmuştur. Dinimize ve kültürümüze yönelik yıkıcı söylem ve eylemleri ideolojik kaynağı ne olursa olsun reddederken bu çağrıyı bir kez daha yineliyoruz."