Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeye PKK/YPG’li teröristlerin sızma ve saldırı girişimleri bir kez daha engellendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.