Haber Giriş: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Sızma girişimindeki 14 terörist etkisiz hale getirildi
[Anadolu Ajansı]
Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeye PKK/YPG’li teröristlerin sızma ve saldırı girişimleri bir kez daha engellendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2020
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YerVFvpR79
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son DakikaSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 09:54
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