İstanbul Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında, terör örgütünün sembollerini andıran görseller kullanıldığı için soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından görseller, Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.

Valilikten görevden uzaklaştırma kararı

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki parkın yenilenmesinden sorumlu olduğu belirlenen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürünün görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, Küçükçekmece Belediyesi'nin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde "PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı" yönünde ihbar ve şikayet yapıldığı kaydedildi.

Mahallinde yapılan tespitler üzerine, söz konusu materyallerin Kaymakamlıkça kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın konuya ilişkin yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı (S.G.) ile Park ve Bahçeler Müdürü (Ş.M.), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Savcılık soruşturma başlatmıştı

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu yaptığı açıklamada, vatandaşların şikayeti üzerine yaptıkları incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görseller tespit ettiklerini belirterek, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.