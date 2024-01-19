Siyasilerden Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'ya tebrik mesajları

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Bu tarihi anı tüm Türkiye gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yakından takip etti.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir ana daha tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği deneylerin uzay alanında yapılacak akademik çalışmalara katkı sunması ve gençlere ilham kaynağı olması açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz, yaşadığı mutluluğu "Bu gurur, Türkiye Yüzyılı’nı başlatan Türkiye’nin, Türk Milleti’nin, bu gurur hepimizin" şeklindeki sözleriyle ifade etti.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay yolculuğunu anbean takip eden isimlerden biriydi.

"Tarihi bir gururu birlikte yaşıyoruz. Milletimizin ufkunu gökyüzünün ötesine taşılacak bu yolculuk inşallah ilerde milli teknoloji hamlesi ve milli teknoloji hamlesi ile nice projenin habercisi olacak."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Yaşanan heyecana İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da ortak oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı mesajda, "Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı’yı gönülden tebrik ediyorum. TürkiyeYüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Göklerde dalgalanan bayrağın artık uzayda dalganıyor! Gururluyuz!" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nın ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'ya uzay yolculuğunda başarılar dileyen Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde geleceği ve ufku şekillendirmeye, milletten alınan güçle hedeflere kararlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam edileceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının fırlatılma anının görüntüsünü, "Millet uzaya gidiyor" cümlesiyle paylaştı. "GururDuyTürkiye" etiketini kullanan Yumaklı, "Bu gurur bizim, bu gurur hepimizin. Şanlı bayrağımızı uzayda dalgalandıracak olan ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı kardeşimiz, seninle hep gurur duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türk bayrağındaki ay ve yıldızın ait olduğu yere çıktığını vurgulayarak, "Ülkemizin insanlı ilk uzay görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca bilimsel deneyler gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'ya tarihi yolcuğunda başarılar dileriz." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, videolu paylaşımında "GururDuyTürkiye" etiketine yer vererek, göklerde Türkiye imzasının görüleceğine işaret etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Altun, "Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı, gurur duy Türkiye, devamı gelecek" dedi.