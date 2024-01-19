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Gündem
AA 19.01.2024 03:00

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) deniz unsurlarının bazı bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun ve denizde terörizmle mücadele amacıyla görev süresinin uzatılması ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için yapılan seçime dair TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Kararda, TSK'nın deniz unsurlarının, bölge ülkelerin kara suları dışında olmak üzere Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadele amacıyla 2 Şubat 2024'ten itibaren bir yıl süreyle görevlendirilmesinin uzatıldığı belirtildi.

Kararda, söz konusu bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için TSK unsurlarının görevlendirilmesinin gerekli olduğu belirtildi.

RTÜK üyeliği için yapılan seçime dair karar

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, RTÜK'te boş bulunan üyelik için yapılan seçime dair TBMM kararı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararda, İyi Parti Grubu'na düşen bir üyelik için Genel Kurul'un 17 Ocak tarihli 50'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Ahmet Can Buğday'ın RTÜK üyeliğine seçildiği belirtildi.

Ayrıca, TBMM kararlarına göre balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunun da görev süresi 17 Ocak 2024'tan itibaren 1 ay uzatıldı.

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