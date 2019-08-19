Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Oktay, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ülkemizin önemli bir kültür hafızası ve saygın bilim adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkemizin önemli bir kültür hafızası ve saygın bilim adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trafik kazasında hayatını kaybeden, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 19, 2019

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Ersoy, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kültürümüzü ve tarihimizi gelecek nesillere aktarmak üzere büyük bir özveriyle çalışan çok değerli mesai arkadaşım Prof. Dr. Haluk Dursun'u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsüyle, kazanın gerçekleştiği Van'a hareket ediyoruz. Yaşamını adadığı vazifesinde görev şehidi olan değerli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Yaşamını adadığı vazifesinde görev şehidi olan değerli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.



Milletimizin başı sağolsun. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) August 19, 2019

Kaynak: AA