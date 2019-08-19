"Tarihi alanların içinden gelen birisi olarak Ahlat'a her gelişimde ayrı bir heyecan duyuyorum."

Kameralara son açıklaması olduğunu bilmeden kurdu bu cümleleri.

Bilgiye ulaşmanın heyecanı içindeydi hep.

Ahlat'ta heyecanını bu sözlerle dile getirdi.

"Yeni gençler gelecekler ve biz bu gençleri türk milli kültürü açısından bu önemli yerleri görmelerini sağlayacağız."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Ahlat'tan Van'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Akademik başarılarla geçen ömrü yine bilimsel çalışmalar için yaptığı bir ziyaretten ayrılırken sona erdi.

Bakan yardımcısı Dursun, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen törenlere katılmıştı. Ardından da Ahlat'a geçti. İncelemelerden sonra kara yoluyla Van'a hareket etti.

Dursun'un içinde bulundu araç, Erciş'te şarampole devrildi.

Kazada, Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Geçen yıl göreve getirilmişti

Haluk Dursun 62 yaşında idi. Kocaeli'nde dünyaya gelmişti.

Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezuniyetinden sonra akademik hayata atıldı.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı.

Daha sonra aynı üniversitede yakın çağ alanındaki çalışmalarıyla profesörlüğe kadar yükseldi. İki önemli müzenin başkanlığını yaptı.

Prof. Dr. Haluk Dursun, Kültür ve Turizm Bakanlığı müşavirliği görevinde bulundu.

Dursun bir yıl önce bakan yardımcılığı görevine getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Elim bir kazada 62 yaşında vefat eden Dursun ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber