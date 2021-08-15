Türkiye'de şu anda iki doz aşı olanların oranı yüzde 52'ye ulaştı. Ancak bazı bölgeler aşılama konusunda geride kaldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'de bazı illerde bu oran Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Bu nedenle siyasi partiler sahaya inerek aşının önemini anlatmaya başladı. Partiler halkın aşılanması için her koldan çalışıyor.

İl başkanlıkları, kadın ve gençlik kolları yaptıkları toplantılarla aşılanmanın önemine dikkat çekiyor.

İktidar ve muhalefet partileri salgının tamamen sona ermesi için aşı olunması çağrısında bulunuyor.

Yapılan toplantılarda okulların açılması ve eğitimin devamına dikkat çekiliyor.

Hedef genç nüfus

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçişle birlikte genç nüfusun aşılanması büyük önem taşıyor.

Genç nüfus içinde aşı olmayanların oranının yüksekliği nedeniyle saha çalışmalarına hız verildi.

Türkçe ve Kürtçe aşı çağrısı

Diyarbakır'da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu

Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu Türkçe ve Kürtçe yaptığı açıklama ile aşı çağrısı yaptı.

CHP'den kamu spotu önerisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden aşı karşıtlığı ile ortak mücadele edilmesi çağrısı geldi.

CHP yönetimi tüm siyasi parti liderlerinin ve kamuoyunda güvenilir kanaat önderlerinin katılacağı kamu spotu hazırlanmasını önerdi.