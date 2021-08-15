Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki günlük Cezayir ziyareti kapsamında mevkidaşı Ramtan Lamamra ile bir araya geldi. Başkent Cezayir'deki görüşmelerin ardından, ortak basın toplantısı düzenlendi.

"İkili ticaretimizi 5 milyar dolara ulaştırmak için çalışacağız. Ekonomik iş birliğimizi her alanda geliştireceğiz. Özellikle burada Türk firmalarının sayısı 1300'ü geçti. Türk firmalarına verdikleri destek için Cezayir devletine ve hükümetine çok teşekkür ediyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Çavuşoğlu, Cezayir'le yapılacak çalışmaların yol haritasının belirlendiğini söyledi. "Müzakere ettiğimiz anlaşmaları en kısa sürede tamamlayıp imzalayacağız" dedi.



"Cumhurbaşkanı Tebbun'un ülkemizi ziyareti ile yüksek düzeyli işbirliği toplantısını gerçekleştireceğiz. Karma ekonomi komisyonu toplantısını gerçekleştireceğiz."



Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra da Türkiye'nin tarım, maden ve turizm sektörlerinde engin tecrübeye sahip olduğunu belirtti. İki ülke arasında bu alanlardaki iş birliğinin genişletileceğini söyledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'deki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.