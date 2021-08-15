Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Lübnan'a taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da akaryakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda, ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği açıklandı.
Açıklamada, "Bu elim hadisede hayatını yitirenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyor ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Lübnan
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