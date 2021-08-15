Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda, ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği açıklandı.

Açıklamada, "Bu elim hadisede hayatını yitirenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyor ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.