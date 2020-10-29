Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'nci yıldönümünde siyasi parti temsilcileri bağımsızlık ve birlik beraberlik mesajları verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye tam bağımsızlık bilinciyle küresel bir güç olma yolunda" dedi.

Akbaşoğlu, "Büyük badireler atlatılarak, işgaller sona erdirilerek ve bağımsızlık mücadelesi neticesinde elde edilen Cumhuriyet’e sahip olmak ayrı bir bahtiyarlık. Mustafa Kemal Paşa tam bağımsız Türkiye hedefini ortaya koymuştu. Bu hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların öncülüğünü yapmak suretiyle, adil ve merhametli bir küresel düzeni bütün insanlığa hediye edecek." dedi.

"Cumhuriyet tasada ve sevinçte bir olmaktır"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bağımsızlık ve özgürlük vurgusu yaptı.

83 milyon ve Türkiye için en büyük bayramın Cumhuriyet olduğunu belirten Altay, "Bayramımız kutlu olsun, Cumhuriyet kıvançtır. Cumhuriyet gururdur, Cumhuriyet tasada ve sevinçte bir olmaktır, dalgalanan al bayraktır, özgürlük ve tam bağımsızlık. 83 milyonun ve Türkiye'nin şerefidir, bize bu şerefi yaşatan başta Atatürk'e, bütün yol dava arkadaşlarına milletçe vefa borcumuz bitmeyecektir." İfadelerini kullandı.

"97 yılda yaptıklarımızı da kafi göremeyiz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin artık büyük hedeflere ilerlediğini söyledi.

Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk’ün 10. yıl nutkunda ifade ettiği, 'Az zamanda çok büyük işler yaptık ancak yaptıklarımızı kafi göremeyiz' sözünü hatırlayacak olursak, 97 yılda yaptıklarımızı da kafi göremeyiz. 2023, 2052, 2071 büyük hedeflerini dikkate aldığımızda Türkiye, bölgemizde ve dünyada alnı ak, başı dik güçlü müreffeh birlik beraberliğimizi pekiştirmiş güçlü bir ülke olarak yer alacağız"