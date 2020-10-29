Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
DHKP-C'nin ana yapılanmasına operasyon: 93 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü DHKP-C'nin ana yapılanmasına yönelik 12 ilde İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. 87 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 120 şüpheliden en az 93'ü gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin ana yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul merkezli operasyon kapsamında, 12 ildeki 87 adrese baskınlar yapıldı.
Tespit edilen 120 şüpheliden 93'ünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da emniyete götürüldü.
Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 10:31
Sıradaki Haber
Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz