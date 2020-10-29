Tarihin akışını değiştiren İstiklal mücadelesi, benzersiz mücadeleyi taçlandıran cumhuriyetin ilanı... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 97. yıl dönümünde de coşkuyla kutlanacak.

İlk tören Anıtkabir'de

Başkent Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Mücadele Sergisi'i açacak

Anıtkabir'deki törenin ardından kutlamalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada 29 Ekim tebriklerini kabul edecek. Erdoğan'ın bu özel gün dolayısıyla Beştepe'de "Milli Mücadele Sergisi"ni de açması bekleniyor.

Cumhuriyet Bayramı Korteji

Başkentteki bayram coşkusu "Cumhuriyet Bayramı Korteji" ile devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlayacak tören yürüyüşü, Birinci Meclis'te sona erecek. Saat 14'te başlaması beklenen yürüyüş öncesinde bando gösterisi de yapılacak.

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Başkent'te bazı ana yollar trafiğe kapatılacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan konser

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklikleri bu törenlerle de sınırlı kalmayacak.

İletişim Başkanlığı'nın organizasyonunda Antalya'daki Patara Antik Kenti'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da saat 19:23’te Büyük Cumhuriyet Konseri düzenleyecek.

Ayrıca Akdeniz'de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi gerçekleştirilecek.