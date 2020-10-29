Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri 97 yıl önce bugün atıldı. O günün tanıkları yaşananları bugün gibi hatırlıyor.

Hanri Benazus, bugün 90 yaşında. On bin fotoğraflık bir koleksiyonu ve onlarca kitabı var. Mustafa Kemal Atatürk’ü gördüğünde sadece 7 yaşındaydı...

"Adımı sordu. Hanri dedim, soyadımı sordu Benazus dedim. Bana, 'adın neden Ahmet değil, Mehmet değil' demedi. Atatürk’ün Türklük anlayışını ve 'Ne mutlu Türküm diyene' cümlesini ben o küçücük yaşımda anladım."

"Atatürk’ü gördüğüm zaman o heyecandan bir çocuğun bir şey anlaması mümkün değil. Ben okula döndüğüm zamanlar benimle oyun oynamayan çocuklar artık benim etrafımda dolanıyorlardı. Sanki ben Atatürk’ün yaveriymişim gibi."

"Bunu bütün toplum bilsin o günün Türkiye'sini de bugünlere kolay gelinmedi. Çok fedakarlıklar yapıldı."

"Atatürk’ü görmek için herkes birbirinin üzerine çıkıyordu"

Emekli opera sanatçısı Alp Özbay da Cumhuriyet'in ilk yıllarının şahitlerinden...

"Her cumhuriyet bayramında öğretmenlerimiz, müdürümüz, hocalarımız dahil otobüslere alırlardı bizi. Oraya giderdik ve orada cumhuriyet bayramlarını görürdük, seyrederdik. Askerlerin resmi geçişlerini seyrederdik. Alkışlardık. Göz yaşartıcı sahnelerdi onlar. Çok güzel günler geçirdik."

"Stadyuma gittiğimizde muazzam bir kalabalık geliyordu. Atatürk’ü karşılıyorlardı o zaman. dolmuş değil de kaptı kaçtılar vardı, onlarla geliyordu insanlar. muazzam bir kalabalık vardı. Atatürk’ü görmek için herkes birbirinin üzerine çıkıyordu. öyle bir sevgiyle büyüdük."

"Bir kaç metre mesafeden onu gördüm"

Orhan Kareveli bugün 90 yaşında. Mustafa Kemal'i onuncu yıl nutkunu okurken gören isimlerden biri.

"O zaman cumhuriyetin 10. yılında Ankara’da Atatürk’ün konuşacağı doğru dürüst bir şey yoktu. Zaten Ankara’da Atatürk geldiğinde doğru dürüst beton binalar yok denecek kadar azdı. Uslu uslu o töreni izledim. Dolayısıyla Atatürk 'Ne mutlu Türküm diyene' diyerek o töreni konuşmasını bitirirken ben sadece bir kaç metre mesafeden onu gördüm."

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Deniz Kahraman - Faruk Ölge

