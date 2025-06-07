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Gündem
AA 07.06.2025 06:19

Siyasi partiler bugün bayramlaşacak

Siyasi parti heyetleri Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirecek. Cumhur İttifakı ortağı AK parti 9, MHP 6 partinin bayramını tebrik edecek.

Siyasi partiler bugün bayramlaşacak
[Arşiv]

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı siyasi partilerin heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün karşılıklı olarak parti genel merkezlerine ziyaretlerde bulunacak.

AK Parti'de, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki heyet, partileri kabul edecek ve 2 ayrı heyetle partilere ziyaret düzenlenecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki heyet, HÜDA PAR, BBP, İyi Parti ve DEM Parti'ye ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP'yi ziyaret edecek.

MHP ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak

MHP, bugün siyasi partileri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyetle kabul edecek.

Partilerle bayramlaşma heyetine ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek.

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'te DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.

MHP heyeti, aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

CHP bu bayramda da bayramlaşma düzenlemeyecek

CHP, parti kararı doğrultusunda önceki Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da siyasi partilerle bayramlaşmayacak. Parti, diğer siyasi partileri ağırlamayacak ve ziyaret etmeyecek.

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AK Parti CHP Kurban Bayramı MHP
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