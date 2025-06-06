Milli Savunma Bakanı Güler: Süreci yönetmek için çalışmalarımızı hassas bir şekilde sürdürmekteyiz

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Güler, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile gittiği Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçikle bir araya geldi.

Güler, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mehmetçikle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bayramların dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı duygularının daha da pekiştiği, manevi değerlerin en üst seviyede yaşandığı özel anlar olduğunu söyleyen Güler, "Tarih boyunca asil milletimiz milli ve manevi değerlerimizden aldığı güçle, kederde ve kıvançta iyi günde ve kötü günde birbirine kenetlenmiş, ayrılmaz bir bütün olmuştur. Bu değerlerimiz, bugün de ülkemizin her köşesinde yaşayan her bir ferdimizin ortak paydasıdır" ifadesini kullandı.

"Ortak geleceğimize güçlü adımlarla ilerleyişimiz hızlanacak"

Bakan Güler, yakın zamandaki en önemli gündem konularından birinin Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimiz boyunca nasıl ki her koşulda yüksek bir dayanışma içerisinde olup olumsuz durumları bertaraf ettiysek bugün de bölgemizde planları olanların hesaplarını bir ve beraber olarak bozmaktayız. Özellikle ifade etmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engin devlet tecrübemizle atılan tarihi adımlar ve yürüttüğümüz sürecin başarıyla tamamlanması, ülkemizin güvenliğini ve milletimizin ebedi kardeşliğini de perçinleyecek, ortak geleceğimize güçlü adımlarla ilerleyişimiz hızlanacaktır. Bu yüzden alınan fesih kararının vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bu noktada ilgili kurumlarımızla birlikte koordineli, temkinli ve akılcı bir yaklaşımla süreci yönetmek için çalışmalarımızı hassas bir şekilde sürdürmekteyiz. Şüphesiz terörle mücadelede elde edilen başarıda ve ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde en büyük pay aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların baş tacı ailelerinindir."

Şehit ve gazilerin canları pahasına verdikleri mücadeleyle ülkenin bölünmez bütünlüğünün muhafaza edildiğini belirten Güler, bu vesileyle kahraman şehitleri ve gazileri bir kez daha şükran ve minnetle andı, hayatta olan gazilere sağlık ve esenlikler diledi, ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.

"Çalışmalarımız, bundan sonra da artan bir ivmeyle sürdürülecek"

Güler, hudutların en etkin tedbirlerle korunduğunu, terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini, Mavi ve Gök Vatan'da hak ve menfaatlerin muhafazasına yönelik faaliyetlerin de başarıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bu faaliyetlerinin yanı sıra başta Kıbrıs olmak üzere pek çok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin güvenlik, barış ve istikrarına katkılar da sunulduğuna dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Köklü mazisi, yetenekli personeli ve üstün donanımı ile Hava Kuvvetlerimiz de üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirerek milletimizin gururu olmaktadır. Hedefimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimizi her alandaki imkan ve kabiliyetlerini artırarak dünyanın en kuvvetli hava ve uzay güçlerinden biri haline getirmektir. Bu yöndeki çalışmalarımız, bundan sonra da artan bir ivmeyle sürdürülecektir.

Yakın coğrafyamızdan başta olmak üzere dünya genelinde küresel aktörler arasında yaşanan gerginlikler, nüfuz mücadeleleri ve hatta çatışmalar artarak devam etmektedir. Bu kritik dönemde ülkemizin bulunduğu stratejik coğrafya dikkate alındığında başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda güçlü olmak zorundayız. Bunun bilinciyle Bakanlık olarak kahraman ordumuzu hem personel niteliği hem de teknolojik donanım açısından en üst düzeyde güçlendirmeye gayret ediyoruz."

Güler, askerliğin milletin ruhunda ve gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "Türk milleti, 'ordu millet' olarak adlandırılmıştır" ifadesini kullandı.

Geçmişten bugüne, nesilden nesile intikal eden ve vatan güvenliğinin sağlanmasında hayati bir role sahip olan bu kutsal vatan görevinde sıranın Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiğe geldiğini aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Siz kıymetli Mehmetçiklerimiz, bu şanlı ocakta alacağınız eğitimleri müteakip vatani görevinizi yapmak için birliklerinize gönderileceksiniz. Aynı şekilde burada eğitim alan sözleşmeli erlerimiz ve uzman çavuşlarımız da kıtalarında görevlerine başladıklarında ordumuzun gücüne güç katacaklardır. Her birinizin şanlı atalarımıza yaraşır şekilde ve yüksek bir görev şuuruyla sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinize eminim."