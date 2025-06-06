Arife gününde meydana gelen kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin başladığı arife gününde meydana gelen trafik kazalarına ve denetimlere yönelik açıklama yaptı.

Ülke genelinde arife günü 863 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, bu kazalarda 10 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1319 vatandaşın ise yaralandığını belirtti.

23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapıldı

Kurban Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını ve denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirten Yerlikaya, arife gününde Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre 2 milyon 591 bin 34 aracın otoyolları kullandığını kaydetti.

Trafik ekiplerince arife gününde denetlenen araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, bu oranın yüzde 0,9 olduğunu belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer yüzde 0,9’luk kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlar da yüzde 99,1’lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır."

"Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın"

Denetlemelerin işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek amacıyla yapıldığının altını çizen Bakan Yerlikaya, "Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil," ifadelerini kullandı.