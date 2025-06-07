Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri geleneği devam etti. Partiler arası görüşmelerde "Terörsüz Türkiye" hedefi ve birlik mesajları öne çıktı.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyetleri arasındaki bayramlaşmada ana gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı.

"Türkiye demokrasisi daha da güçlenecek."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin, "Örgütün silahları teslim etme ve feshetme noktasındaki açıklaması inşallah sahada da bu açıklama somut bir hal aldığında Türkiye demokrasisi daha da güçlenecek. Adımız ne olursa olsun adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye. 86 milyon bütün farklılıklarıyla, bütün renkleriyle güçlü ve bir şekilde, bir ve beraber şekilde güçlü büyük Türkiye yolunda inşallah devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir Türkiye hedefine birlikte ilerlememiz lazım"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise "Hepimiz terörden çok çektik. Başta bölge insanı çok çekti. Bugün dünyaya gelen çocuklarımızın, torunlarımızın da bu sorunu, bu sıkıntıyı yaşamaması lazım. Daha güzel bir ülkeye, daha modern, daha müreffeh, sorunlarından arınmış, bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye hedefine birlikte ilerlememiz lazım," diye konuştu.

DEM Parti'den MHP'ye Ziyaret

DEM Parti heyeti de bayramlaşma programı kapsamında MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bu görüşmede de "Terörsüz Türkiye" süreci ele alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, sürecin ortak akılla sonuca ulaşacağına inandığını belirterek, "Meclis'te de olayın daha hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz," dedi.

Topcu, çözüm yerinin Meclis olduğunu vurgulayarak, "Orada bir uzlaşı içine girilmesi lazım ve kangren haline gelen bu problemin de çözülmesi lazım ki çok güzel başlangıçlar yapıldı. Sayın Devlet Bahçeli ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı da desteklerini ifade ettiler, ortak bir akıl var artık. Bence bu sürecin sonuca ulaşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz," değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti heyetinden Zülküf Uçar ise, "Umuyoruz ki bir sonraki bayrama, Türkiye'deki bütün halklara yeni bir bayramı hep birlikte kazandırabiliriz, buna hep birlikte ulaşabiliriz," temennisini dile getirdi.