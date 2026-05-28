Gündem
TRT Haber, AA, DHA 28.05.2026 11:15

Siyasi partiler bayram ziyareti gerçekleştiriyor

Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde başladı. AK Parti ve CHP, 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Bayramlaşmada Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajları verildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasındaki bayramlaşma programında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yapıldı.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti ve CHP'li heyetler, 3 bayram aranın ardından yeniden bayramlaştı.

AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet, bayramlaşma ziyaretleri kapsamında ilk olarak CHP heyetini kabul etti.

 

AK Parti heyeti, CHP heyetinde yer alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ile bayramlaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. AK Parti heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu başkanlığındaki heyetle, AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti.

 

MHP Genel Merkezi'nde, Siyaset ve Liderlik Okulu 23. Dönem öğrencilerinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye ettikleri Anadolu Selçuklu Devleti mimarisinden esinlenerek hazırlanan Konya İnce Minareli Medrese taç kapısının minyatürü olan, her iki yanında Allah ve Hz. Muhammed yazan, alt köşelerde sonsuzluğu simgeleyen hayat ağacı, kenar kanadında Fetih Suresi ve Yasin Suresi'ne yer verilen `Devlet Kapısı` isimli eser sergilendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti.

 

CHP heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuna Bayram Ekiz başkanlığındaki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, DEM Parti, Gelecek Partisi ile bayramlaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar, Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan oluşan heyet DEM Parti Genel Merkezi'nde, Gelecek Partisi Seçim Genel Başkanı yardımcısı Ömer Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Seyrangül Neslihanoğlu, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yakup Elveren ile bayramlaştı.

