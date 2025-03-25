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Gündem
AA 25.03.2025 15:20

'Şişli Belediyesindeki kayyum yönetimi, Kent Lokantalarını kapatma kararı aldı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şişli Belediyesindeki kayyum yönetimi, Kent Lokantalarını kapatma kararı aldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

'Şişli Belediyesindeki kayyum yönetimi, Kent Lokantalarını kapatma kararı aldı' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Şişli Belediyesindeki kayyum yönetimi, Kent Lokantalarını kapatma kararı aldı" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

 

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