Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Önder'in 15 Nisan'da saat 22.41'de, şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer masajı eşliğinde hastaneye getirildiği belirtildi.

Önder'e acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir." denildi.

Açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.