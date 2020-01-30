Şırnak'ta Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı. Operasyona 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından, Şırnak’ta teröristleri etkisiz hale getirmek için “Kapan-5 Gabar Operasyonu” başlatıldı.
Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 51'i operasyonel tim olmak üzere 780 personel görev alıyor.
Kapan-5 Gabar Operasyonunu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı yürütüyor.
Etiketler: son dakika şırnak operasyon kapan-5 gabarSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 10:10