İçişleri Bakanlığı tarafından, Şırnak’ta teröristleri etkisiz hale getirmek için “Kapan-5 Gabar Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 51'i operasyonel tim olmak üzere 780 personel görev alıyor.

Kapan-5 Gabar Operasyonunu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı yürütüyor.



