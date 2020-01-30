İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin'i parçalama planına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ne iddia ederse etsin Kudüs İsrail'e ait değil. Kudüs'ün statüsünü değiştirmek için hiçbir tek taraflı beyan yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı.