İletişim Başkanı Altun: İsrail ne iddia ederse etsin Kudüs İsrail'e ait değil
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail ne iddia ederse etsin Kudüs İsrail'e ait değil. Kudüs'ün statüsünü değiştirmek için hiçbir tek taraflı beyan yeterli olmayacak" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin'i parçalama planına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ne iddia ederse etsin Kudüs İsrail'e ait değil. Kudüs'ün statüsünü değiştirmek için hiçbir tek taraflı beyan yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakika kudüs israil Fahrettin AltunSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 02:10