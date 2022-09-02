İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandolar tarafından operasyon yapıldığını duyurdu.

Bakan Soylu, 3 teröristin J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiğini belirtti.

⚠️Uyarıyoruz⚠️

Teslim olun, yoksa

SARI TORBA KAÇINILMAZ❗



Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3️⃣ teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi



Kahramanlarımızın eline sağlık????????