Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandolar tarafından operasyon yapıldığını duyurdu.
Bakan Soylu, 3 teröristin J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiğini belirtti.
⚠️Uyarıyoruz⚠️— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 2, 2022
Teslim olun, yoksa
SARI TORBA KAÇINILMAZ❗
Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3️⃣ teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi
Kahramanlarımızın eline sağlık????????
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