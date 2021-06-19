Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırda biri PKK'lı 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı ]
Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi Mardin Kızıltepe'de yakalandı. Yakalanan teröristlerden birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu öğrenildi.
"Hudut Kartalları" sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz devam ettiriyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartalları'nın, yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalıştıklarını tespit ettiğini duyurdu.
Yakalanan 4 kişiden birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Sosyal Medya
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