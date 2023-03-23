Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "FETÖ ve PKK bir arada. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

FETÖ ve PKK bir arada!



Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2vju2FWVXB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2023