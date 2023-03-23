Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınırda 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 20 kişi yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 5'i FETÖ, 1'i PKK/PYD mensubu 20 kişinin Edirne sınırında yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "FETÖ ve PKK bir arada. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
FETÖ ve PKK bir arada!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2023
Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2vju2FWVXB
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan
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