Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 05:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son gün
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi bugün saat 17.00'de sona erecek.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi bugün saat 17.00'de dolacak.
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Böylece devletin zirvesindeki makam için propaganda dönemi başlayacak.
Etiketler: Seçim 2023
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