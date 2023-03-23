Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 01:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kılıçdaroğlu'ndan ramazan ayı mesajı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ramazan ayının başlamasına ilişkin bir mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket ve barış getirmesini; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı
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