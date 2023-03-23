CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ramazan ayının başlamasına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket ve barış getirmesini; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için" ifadelerine yer verdi.