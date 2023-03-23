Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenleri bir yılda sıcak yuvalarına kavuşturacaklarını, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk temellerin atılacağını belirtti.

"Söz, yeniden yükselecek Anadolu. Söz, yeniden baharlar gelecek topraklarına. Söz, yine huzur, mutluluk dolacak yuvalarına." diyen Kurum, depremlerden 46 gün sonra 46 bin 500 konutun yapım sürecini başlattıklarını belirtti.

Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve milletimizin dualarıyla 7 bin 353'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere, 11 şehrimizde ilk etapta toplam 17 bin 902 konutumuzun ilk temellerini atıyoruz. Milletimizle tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz" ifadelerini kullandı.

46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başladı

21 Şubat’tan bugüne kadar Gaziantep’te 13.629, Adıyaman’da 2.280, Kilis’te 645, Hatay’da 2.928, Kahramanmaraş’ta 8.773, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 6.644, Elazığ’da 505, Adana’da 1.171, Osmaniye’de 1.657 ve Diyarbakır’da 1.122 olmak üzere toplam 40 bin 104 afet konutun ihalesi yapıldı.

Osmaniye’de 600, Kahramanmaraş’ta 620, Malatya’da 2.800, Adıyaman’da 1.500, Şanlıurfa’da 300, Gaziantep’te 310 ve Kilis’te 93 olmak üzere 6.223 köy evinin de ihalesi yapıldı.

Böylelikle afet bölgelerinde toplamda 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başladı. Konutları TOKİ koordinasyonunda Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılacak. 11 ilde sosyal donatıları hazırlanmış, altyapısı tamamlanmış 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelerle iftar yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kahramanmaraş'a gidecek. Kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.

Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.

Erdoğan, ramazan ayı boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.