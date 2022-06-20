Son dönemde terör örgütü PKK/YPG/KCK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki yuvalanmaları birer birer vurularak etkisiz hale getiriliyor.

MİT destekli operasyonlarda terör örgütünün sözde yöneticilerine yakın takip uygulanıyor. SİHA ve yerli silahların da kullanıldığı operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde, sınırdan 275 kilometre derinlikte terör örgütü PKK/KCK’ya ait bir araç vuruldu.

Araçta bulunan bölücü terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi.

Suriye'de yakalanan PKK suikastçısı kadın terörist 'Rojda' kod adlı Dilbirin Kaçar 7 Haziran'da Türkiye'ye getirildi.

PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan ise 2 Haziran'da Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

[MİT’ten nokta operasyon]Prof. Dr. Murat Yeşiltaş: Böylesi derinlikte, uzun menzilde olan bölgede hedefi tespit etmek, hedefi takip etmek ve hedefi yok etmek üzerine kurulu olan Türkiye’nin sözde yönetici kadroyu hedef alma stratejisinin sağlıklı şekilde işlediğini gösteriyor. pic.twitter.com/yEdtbATZSH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 20, 2022

PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan da 23 Mayıs'ta Musul'da etkisiz hale getirildi.

Terörist Ekrem Üstek, 15 Mayıs'ta Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi. 2015 ve 2016 yıllarında Şırnak'taki çukur eylemlerinde polis ve askerlerin şehit edilmesinden aranıyordu.

Sözde üst düzey PKK/YPG'li teröristler RodinAabdulkadir ve Ranya Henan 22 Nisan'da Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Teröristlere nokta operasyon

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi, 18 Nisan'da MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı.

13 Nisan'da PKK/YPG'nin sözde sorumlusu terörist Mehmet Aydın Suriye'de etkisiz hale getirildi.

PKK'lı sözde üst düzey terörist Süleyman Orhan Suriye'nin Amude bölgesinde 17 Şubat'ta etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde özel kuvvet sorumlusu terörist Sileman Şemo Yusuf, 28 Ocak'ta içinde bulunduğu araç vurularak Sincar'da etkisiz hale getirildi.