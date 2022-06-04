Suriye'de 2011 yılında başlayan halk hareketi, ihtilafa dönüştü. Rejimin politikaları ülkeyi bunalıma sürüklerken, terör örgütleri zemin kazandı.

911 kilometrelik sınıra dayanan terör örgütleri, milli güvenliği tehdit etmeye başladı.

Meşru müdafaa hakkını kullanmak için harekete geçen Türkiye, Suriye topraklarına bugüne kadar 4 önemli harekat düzenledi.

Azez, Cerablus ve kritik El Bab ilçelerini kontrol altına alındı

Azez ve Cerablus'un, Suriye'de güç kazanan terör örgütlerinden olan DEAŞ'ın kontrolüne geçmesiyle Türkiye 24 Ağustos 2016 tarihinde düğmeye bastı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Harekatla Azez, Cerablus ve kritik El Bab ilçelerini kontrol altına alındı. 243 yerleşim yeri olmak üzere 2 bin 55 kilometrekarelik alan terörden temizlendi, 2 bin 647 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

7 ay 5 gün süren harekat başarıyla tamamlandı. Örgüt ise Suriye'de hızla saha hakimiyetine kaybetti.

Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e adım attı

Terör örgütü PKK/YPG, bölge halkının can güvenliğini hiçe sayarak Afrin'den taciz atışlarıyla saldırılar düzenledi.

Zeytin Dalı Harekatı da bu arka plan ışığında başladı. 20 Ocak 2018 tarihinde Mehmetçik Afrin'e adım attı.

57 günün sonunda, ilçe merkezinde kontrol sağlanırken, 2 bin kilometrekarelik alan PKK/YPG ve DEAŞ'tan temizlendi. 4 bin 600 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatla bölge halkı zulümden kurtarıldı. Gümrük kapısının açılmasıyla ekonomi de canlandı.

Rasulayn ve Telabyad Barış Pınarı ile terörden temizlendi

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK'nın varlığı milli güvenliği tehdit ediyordu. Bu kapsamda Suriye'de güvenli bölge kurulması için ABD ile müzakere edildi.

Ağustos 2019'da iki ülke arasında Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Ortak keşif uçuşları ve kara devriyeleri icra edildi.

Ancak taahhütlerini yerine getirmeyen Washington, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek adımlar atmadı. Mehmetçik bu kez "Barış Pınarı Harekatı" ile Suriye'deydi.

Harekatla, 5 gün içinde Rasulayn ve Telabyad terörden temizlendi, 4 bin kilometrekarelik alan huzura kavuştu.

ABD ve Rusya yeni statükoyu kabul etti

Harekat sonrasında ABD ile ortak açıklama yapıldı. Washington 17 Ekim 2019'da harekatın meşruiyetini ve sahada oluşan yeni statükoyu kabul etti. Rusya Federasyonu ile de Soçi'de Mutabakat muhtırası imzalandı. Muhtıra ile Moskova da tıpkı Washington gibi yeni statükoyu kabul ediyordu.

Türkiye, Esed'in sivilleri bombalamasına izin vermedi

İdlib'e de seyirci kalmayan Türkiye, Esed rejiminin sivilleri bombalamasına izin vermedi. Bahar Kalkanı Harekatı'yla 3 bin 473 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 27 Şubat 2020 tarihindeki harekat sonunda rejim geri adım attı. İdlib'de bugüne kadar 57 bin 306 briket ev inşa edildi.

Bölgeler bugün huzur içinde

Türkiye'nin harekat yaptığı bölgeler bugün huzur içinde. Bu bölgeye dönebilen 484 bin Suriyeli, güvenli bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

Mehmetçik talimat bekliyor

Münbiç ve Tel Rıfat, Soçi'de varılan mutabakat ile kayıt altında. Zira bu iki bölge terörden temizlenmesi için Rusya ile anlayış birliği var. Ancak terör örgütü saldırılarından vazgeçmedi.

Türkiye her platformda meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu dile getirdi.

Mehmetçiğin desteği ile Özgür Suriye Ordusu PKK'yı bu bölgeden temizlemek için talimat bekliyor.