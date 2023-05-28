Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.05.2023 21:12

Sinan Oğan: Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum

Sinan Oğan, "İlk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır. Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sinan Oğan: Plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, ikinci tur seçimleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir. Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor. Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur."

ETİKETLER
Seçim 2023
Sıradaki Haber
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:22
Bakanlardan seçim paylaşımı
21:25
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır
21:16
Hatay tercihini değiştirdi, işte deprem bölgesinde oy dağılımı
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık
20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun önünde kutlamalar başladı
19:54
TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar başladı
Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar başladı
FOTO FOKUS
Kazak giydirdiği kuzusuyla sandık başına gitti
Kazak giydirdiği kuzusuyla sandık başına gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ