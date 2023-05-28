Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul aşığıyız. İstanbul'la yola çıktık, İstanbul'la yola devam ediyoruz. Bugün Kısıklı bir başka, Üsküdar bir başka ve İstanbul bir başka. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum.

"Tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum"

Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt içinde, yurt dışında, ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum.

"Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız"

Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim? Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Hep bu sevda burada bitmez dedik. Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik.

"Sizlerin iradesi de sandıkta Türkiye'nin bükülmez gücü haline geldi"

Buna bir üçüncü bay bay daha ilave edebiliriz. Bay bay bay Kemal… Hamdolsun sizler bu sesimize karşılık verdiniz. Bugünkü seçim, aramızdaki bu muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Nasıl demin ateşle buluşarak çeliğe dönüşürse sizlerin iradesi de sandıkta Türkiye'nin bükülmez, kırılmaz, paslanmaz gücü haline geldi. Şimdi bakın buradan Türkiye'ye bir hesap yapıyorum, hesap uzmanıyım diyordu ya 2018'de CHP'nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz? 146… 2023'te CHP'nin vekil sayısı 169 çıkardı. Fakat malum toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi. Ne kadar? 40 tane… Peki ne oldu? Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya. Bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu bay bay bay Kemal'e hesabını soracaktır.

"Bugün kazanan sadece Türkiye'dir"

Diyoruz ki 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ama ben bir şey daha söylemiştim. Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden şimdi Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık. Ama beraberce açtık. Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine kadar milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini, heyecanlarını beraberce hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraberce yükselttik. Kısıklı meydanı tarih yazdı tarih.

"Şimdi önümüzde 2024 var"

Bir Üsküdarlı, bir Kısıklılı olarak Allah'a hamdediyorum. Sizin gibi yol arkadaşları bana verdiği için hamdediyorum. Her zaferimizi yine sizlerle beraber kutlayacağız. Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimiz anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da, İstanbul'u da, yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız. Şu anda emniyetten dedim ki Kısıklı meydanında ne kadar vatandaşım var. Rakam ne biliyor musunuz? 55 bin… Seçimler gelir geçer, sel gider kum kalır, asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması. Milletimizin birliğine, beraberliğine sahip çıkmasıdır. Bugünkü seçimlerin en büyük mesajı işte budur. Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez.

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı"

İşte şimdi dünya ülkeleri arıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kardeşim aradı, Libya Başbakanı aradı, hepsi ardı ardına arıyorlar. Diyorlar ki, gerekirse ilan edin, davet edin, hemen şimdi de geliriz. Katar arıyor, aynı şekilde o da bu mutluluğu paylaşıyor.

"Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz"

Hiç kimse insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez, gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütünden karanlık mahfillere, herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz. Hiç kimse milletimizin bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz.

Her seçim bizim için bir yeniden doğuştur. Bize aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bizde yasak, haramdır. Buna kimse tevessül edemez, ümüğünü sıkarız.

"Külliye'den tüm dünyaya sesleneceğiz"

Milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimize de bağlı kalacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz, balkon konuşmasını inşallah Külliye'den yapacağız. Külliye'den tüm dünyaya sesleneceğiz. Bize müsaade ediyor musunuz?