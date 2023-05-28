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Gündem
TRT Haber 28.05.2023 19:50

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin kararı nettir, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Şentop paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun." 

 

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