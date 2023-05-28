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TRT Haber 28.05.2023 21:01

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Türk milleti bugün bir tarih yazmış, iradesine sahip çıkmıştır. Milletimiz iftira ve ihanet siyasetine prim vermemiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Türk milleti bugün bir tarih yazmış, iradesine sahip çıkmıştır. Milletimiz iftira ve ihanet siyasetine prim vermemiştir.

14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye dört bir koldan ablukaya alınmış milli iradenin kundaklanması amacıyla her türlü operasyon icra edilmiştir.

Türk milleti 14 ve 28 Mayıs’ta tarihi ve hür iradesine zincir vurulamayacağını göstermiştir. Türkiye Yüzyılı taçlanmıştır. Bugün kucaklaşma, kaynaşma ve kardeşlik kazanmıştır.

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