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Gündem
AA 10.05.2023 23:07

Sinan Oğan: HDP'nin bir anahtar ve denge partisi olacağının konuşulması yola çıkış sebeplerimizden

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Bizden önce herkes HDP'nin bir denge partisi ve anahtar parti olacağını konuşuyordu. Bu, beni çok rahatsız ediyordu. Yani bu yola çıkış sebeplerimizden birisi de budur" dedi.

Sinan Oğan: HDP'nin bir anahtar ve denge partisi olacağının konuşulması yola çıkış sebeplerimizden
[Fotograf: AA]

Oğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 2020 yılında vefat eden, 24. Dönem MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun mezarını ziyaret etti.

Daha sonra Kadirli ilçesine geçen Oğan, burada seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

İlçede otobüsle tur atarak vatandaşları selamlayan Oğan, daha sonra kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.

Oğan, cumhurbaşkanı adayları arasında halkın içinde olan ve halkın rahatlıkla gelip fotoğraf çektirebildiği tek adayın kendisi olduğunu söyledi.

Çaldıkları mayanın millet arasında tuttuğunu gördüğünü ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Oğan, şöyle devam etti:

"En baştan beri biz bir şeyi ortaya koymaya çalışıyorduk. 'Türk milliyetçilerinin bir adayı olmalı diyorduk'. Şimdi görüyoruz ki 'Türk milliyetçilerinin adayı olmalı' söylemi toplumda karşılığını bulmuş. Şu an Türkiye'de tüm dengeleri eline alan Türk milliyetçileri oldu, Atatürkçüler oldu. Bizden önce herkes HDP'nin bir denge partisi ve anahtar parti olacağını konuşuyordu. Bu, beni çok rahatsız ediyordu. Yani bu yola çıkış sebeplerimizden birisi de budur."

Seçime hazırlanmak için kısa bir sürelerinin kaldığını aktaran Oğan, seçimde ikinci tura kalmaları halinde kazananın kendileri olacağına inandıklarını söyledi.

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