Sinan Oğan: Depremi unutmayalım, unutturmayalım

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay kent merkezinde Zafer Partisi İl Başkanlığı yöneticileri ile partililer tarafından karşılandı.

Burada konuşan Oğan, büyük yıkım yaşayan şehri el birliğiyle ayağa kaldırmaları, Hataylıların da geri dönmeleri ve buraya sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

Depremin ardından 700-800 bin vatandaşın kentten göç ettiğini dile getiren Oğan, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde afet bakanlığı kuracağını ve 13 milyon sığınmacıyı ülkelerine göndereceğini ifade etti.

Partililer tarafından hediye edilen kaftanı giyen Oğan'a yay ve ok da verildi.

Oğan, daha sonra gittiği Samandağ ilçesinde Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti, dua okudu.

Depremzedelerin Hatay'a dönmesi için iş yerlerinin açılması gerektiğine işaret eden Oğan, şöyle konuştu:

"Ben şu sınıra girene kadar cumhurbaşkanı adayıydım. Şu an şu konteyner alanının içerisinde cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben burada Sinan Oğan gönüllülerinin katkısıyla yapılmış olan bu konteyner alışveriş merkezini organize eden kişiyim sadece. Şu an, şu dakika size cumhurbaşkanı adayı olarak konuşmuyorum. Şuradan dışarı çıkınca yeniden cumhurbaşkanı adayıyım onu söyleyeyim. Buradan da kastım şudur; biz bu konuları siyaset üstü görüyoruz. Siyaset işi değil bu. Deprem bölgesinde siyaset yapmaya gelmedik. Buradan Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; depremi lütfen unutmayalım, unutturmayalım. Gündemden çıkarmayalım ve katkı sunmaya devam edelim."

İskenderun'da gazetecilerle buluştu

Sinan Oğan, daha sonra İskenderun Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Oğan, herhangi bir partiyi ikinci tura bırakmak gibi amacının olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben bir stratejist cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'nin bugün içinden geçtiği hassas durumun farkındayım. Biz ilk günden beri ne düşündüysek onu ifade ediyoruz. Bizim oylarımızın yükselmesi maalesef ki bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Oysa o çevrelerin siyaset matematiğini bir kez daha görmelerini ve doğru okumalarını tavsiye ederim. Siyaset sadece kendi oyunu alarak yapılmaz. Biz Sinan Oğan olarak her kesimden oy alıyoruz. Son haftaya, son düzlüğe girmişken de her kesimden alacağımız oyla ikinci tura kalacağımızı düşünüyoruz. Bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Oğan, evinde yakalandığı depremde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli ve afette tüm vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.