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DHA 10.05.2023 14:43

Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, "Bir numaralı kararnamem; Suriye, Afgan ve Pakistanlıların ülkelerine gönderilmesi, diğeri ise afet bakanlığı kurmak olacak." dedi.

Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir dizi ziyarette bulunmak için Hatay'a geldi. Antakya'da tarihi Hatay Devleti Millet Meclisi binasını ziyaret edip, halkla buluşan Oğan, buradan Samandağ ilçesine geçti.

'Sinan Oğan Gönüllüleri'nce yapımına başlanan ve esnafa tahsis edilecek olan ahşap dükkanları inceleyen Oğan, "Buranın yapımı için para toplamaya başladığımızda, cumhurbaşkanı adayı değildim. Buranın epey bir geçmişi var. Çok sayıda iş yeri yıkıldı ve biz de böyle bir proje ile bölge vatandaşının ekonomisine katkıda bulunmak istedik. Çünkü alışveriş olursa; insanlar geri döner. İklim yapısına uygun ve daha sağlıklı olduğu için ahşap tercih ettik" dedi.

"Burada sade bir vatandaşım"

Bölgenin bu tür çalışmalara ihtiyacı olduğunu belirten Oğan, "Dükkanları yaptık ancak koyacak yer bulunamadığı için bu kadar geciktik. O sebeple ancak bugüne nasip oldu. Bölgeye gelene kadar cumhurbaşkanı adayıydım ancak konteyner alışveriş merkezi içerisinde organizasyonu gerçekleştiren sade bir vatandaşım. 15 Mayıs'tan sonra da bu çalışmaların devamını getireceğiz" diye konuştu.

Afet bakanlığı kurulması gerektiğine vurgu yapan Oğan, "Buradaki eksikliklerin en büyük sebebi; Türkiye'de bir afet bakanlığının bulunmaması. Milletvekiliyken afet bakanlığının kurulması teklifini vermiştim ancak kabul edilmemişti. Bir numaralı kararnamem; Suriye, Afgan ve Pakistanlıların ülkelerine gönderilmesi, diğeri ise afet bakanlığı kurmak olacak. Bakanlığı kuracağız ve bu tür konteyner kentleri demirden değil; ahşaptan yapacağız. Çünkü demirden evler, bu bölgenin iklimine uygun değil. Maşallah ahşap konteyner, püfür püfür esiyor" dedi.

Daha sonra boya rulosunu alan Oğan, ahşap konteynerleri vernikledi. Oğan, vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirip, İskenderun ilçesine geçti.

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