Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye konulu' toplantı sonrası açıklama

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirildi.
Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katıldı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama
Toplantının ardından Twitter'dan açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladıklarını söyledi.