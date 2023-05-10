Kılıçdaroğlu ailesinin acı günü

Alzheimer hastası olan emekli öğretim üyesi Prof. Hüseyin Özdağ, kaldığı Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevi'nde rahatsızlandı. Zatürre teşhisi konulan Özdağ, tüm müdahalelere rağmen solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

74 yaşındaki Özdağ için Odunpazarı ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve siyasi parti temsilcileri de hazır bulundu.

Özdağ'ın naaşı cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.