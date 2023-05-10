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Gündem
TRT Haber 10.05.2023 14:17

Kılıçdaroğlu ailesinin acı günü

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Hüseyin Özdağ, Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı.

Kılıçdaroğlu ailesinin acı günü
[Fotograf: AA]

Alzheimer hastası olan emekli öğretim üyesi Prof. Hüseyin Özdağ, kaldığı Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevi'nde rahatsızlandı. Zatürre teşhisi konulan Özdağ, tüm müdahalelere rağmen solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

74 yaşındaki Özdağ için Odunpazarı ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve siyasi parti temsilcileri de hazır bulundu.

Özdağ'ın naaşı cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir
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