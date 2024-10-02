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Gündem
AA 02.10.2024 17:10

Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada karar açıklandı.

Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı.

Sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ve sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkemeye heyeti kararını açıkladı.

Sanıklar tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapse mahkum edildi.

Sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş da "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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