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Gündem
TRT Haber 02.10.2024 16:29

Türkiye ile Irak arasında "göç ve gönüllü geri dönüş" konusunda iş birliği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Evan Faig Jabro ile görüşerek, Iraklıların gönüllü geri dönüşü için iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye ile Irak arasında "göç ve gönüllü geri dönüş" konusunda iş birliği

Bakan Yerlikaya, Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Evan Faig Jabro ve heyetiyle bir araya geldi.

Iraklıların kendi ülkelerine gönüllü geri dönüşleriyle ilgili iki bakanlık arasında “Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandığını duyuran Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Sayın Evan Faiq Jabro ve kıymetli heyetiyle bir araya geldik.

Ülkemizdeki Iraklıların kendi ülkelerine gönüllü geri dönüşleriyle ilgili Bakanlıklarımız arasında “Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzaladık.

Mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz göçle mücadele için iş birliği yapılacak.

İmzaladığımız mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum"

 

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Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler Göç İçişleri Bakanlığı Irak Medya
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