Altun: İsrail ne yaparsa yapsın, gazeteciler hep var olacak

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze ve Lübnan'daki katliamı dünyaya anlatan gazetecilerin sadece İsrail güvenlik güçlerinin değil, sivil görünümlü İsrailli işgalcilerin de hedefinde olduğunu belirtti.

İsrailli bir işgalcinin canlı yayında TRT Haber ekibini taciz edip, yayını durdurmaya çalışmasının bu tehdidin son örneği olduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin de provokatörü değil TRT çalışanlarını gözaltına alıp soruşturma başlatması İsrail'in topyekun bir cinnet yaşadığını bir kez daha gösterdi. Katil İsrail ne yaparsa yapsın, Gazze ve Lübnan'dan iletişim koridorunu açık tutacak gazeteciler hep var olacak."