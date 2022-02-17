Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sıla Şentürk'ün katil zanlısı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, "çocuğu nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Giresun’da eski nişanlısı Sıla Şentürk’ü bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı.
Savcılık sorgusundan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Gökçek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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