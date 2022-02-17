Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye sınırında yapılan bombalı eylemlerden sorumlu PKK/YPG’li terörist "Hebat Gever" kod Süleyman Orhan'ı etkisiz hale getirdi.

Terörist Süleyman Orhan'ın, 8 Ocak 2022 tarihinde Şanlıurfa/Akçakale sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Resulayn’da 6, Tel Abyad-Suluk beldesinde 3 Türk askerinin şehit edildiği saldırıların talimatlarını veren kişi de PKK/YPG’li Süleyman Orhan'dı.

MİT, saha istihbaratı ile yerini belirlediği terörist Orhan ve korumasını, Amude bölgesinden ülkemize yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı esnada etkisiz hale getirdi.

Uzmanlar, PKK/YPG mensubu "Hebat Gever" kod Orhan'ın etksizi hale gelmesiyle PKK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması ile eylem gücüne çok önemli bir darbe vurulduğunu belirtiyorlar.

Diğer taraftan PKK/YPG’nin, "Hebat Gever"in Haseke’de DEAŞ ile mücadele sırasında öldüğüne dair yalan haber yaptırdığı, bununla Batılı ülkelerin kamuoyunda popülerlik kazanmaya amaçladığı da bildiriliyor.