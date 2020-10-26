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Siirt'te DEAŞ operasyonu: Biri sözde üst düzey 6 gözaltı
Siirt'te düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi M.E.C.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Son DakikaSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 13:38
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