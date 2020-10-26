Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütü PKK’ya yönelik 19-25 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si adli kontrolle olmak üzere 11'i serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.