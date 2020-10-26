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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütü PKK’ya yönelik 19-25 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si adli kontrolle olmak üzere 11'i serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPGSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:05
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