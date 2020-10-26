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Barış Pınarı bölgesine ateş açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamay göre, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Son Dakika Barış Pınarı HarekatıSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:40
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