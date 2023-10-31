Şiir okuyarak Cumhuriyet'i kutlayan köylüler: Biz de Cumhuriyet kadınıyız

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde okulların önünde buluştular, ilkokulda ezberledikleri şiirleri sırasıyla okudular.

Şiir okuyacak çocuk bulunamayınca sahneye yetişkinler çıktı.

Cumhuriyetin 100. yılı farklı bir kutlamaya sahne oldu.

Köyün kadınları okul bahçesinde etkinlik düzenledi. İlkokulda ezberledikleri şiirleri hatırlayanlar sırasıyla okudu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük beğeni topladı.

Videonun ilgi görmesinin ardından vatandaşlar köyü ziyaret etti. Kadınlara bayrak ve 100'üncü yıl logolu şapkalar hediye etti.